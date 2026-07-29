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Воронежские новости

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Старт воронежского метробуса: инфраструктура не вписалась в реальность

Старт воронежского метробуса: инфраструктура не вписалась в реальность

Запуск первого этапа системы метробуса в Воронеже, призванный стать прорывом в транспортной сфере, столкнулся с системными проблемами, вызванными неподготовленностью инфраструктуры и экономической модели.

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