«Медведь» без клыков: зачем Ту-95МСМ модернизировали и лишили пушек

Модернизированного «Медведя» с ядерными ракетами оставили без пушекМодернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ остался без оборонительного вооружения, которое есть у строевых Ту-95МС (по кодификации НАТО — Bear-H, «Медведь»).