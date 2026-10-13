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Царьград

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«Медведь» без клыков: зачем Ту-95МСМ модернизировали и лишили пушек

«Медведь» без клыков: зачем Ту-95МСМ модернизировали и лишили пушек

Модернизированного «Медведя» с ядерными ракетами оставили без пушекМодернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ остался без оборонительного вооружения, которое есть у строевых Ту-95МС (по кодификации НАТО — Bear-H, «Медведь»).

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