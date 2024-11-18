Генерал рассказал о целях дальнобойных ракет США и НАТО: в опасности Урал и Поволжье

МОСКВА, 18 ноября, ФедералПресс. Генерал-майор Владимир Попов предупредил о возможной эскалации украинского конфликта после применения ВСУ дальнобойных ракет НАТО по российским городам за пределами привычных рубежей.
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