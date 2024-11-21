В Сбербанке рассказали о гибридном способе воздействия мошенников на людей

Директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский рассказал, что мошенники для воздействия на людей используют традиционные методы манипулирования вместе с цифровыми технологиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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