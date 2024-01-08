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Царьград

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Учёные выяснили, люди с какой группой крови живут дольше остальных

Учёные выяснили, люди с какой группой крови живут дольше остальных

Найдена прямая связь между продолжительностью жизни человека и его группой кровиКак пишет "Наша газета" со ссылкой на "Пятый канал", учёным удалось установить, зависит ли продолжительность жизни от группы крови человека.

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