Девушка из России стала заложницей в Корее, заразившись супербактерией

Трагедией закончилось для 26-летней Венеры С. из Казани путешествие в Южную Корею. Девушка попала в больницу при странных обстоятельствах, а потом умерла - по предварительным данным, заразившись супербактерией VRE (ванкомицин-резистентного энтерококка).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии