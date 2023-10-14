Девушка из России стала заложницей в Корее, заразившись супербактерией

Трагедией закончилось для 26-летней Венеры С. из Казани путешествие в Южную Корею. Девушка попала в больницу при странных обстоятельствах, а потом умерла - по предварительным данным, заразившись супербактерией VRE (ванкомицин-резистентного энтерококка).