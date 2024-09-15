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Захарова заявила, что смысла комментировать заявления Зеленского больше нет

Захарова заявила, что смысла комментировать заявления Зеленского больше нет

Смысла комментировать заявления Владимира Зеленского больше нет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова украинского президента о том, что выполнение всех пунктов его так называемого плана по завершению конфликта полностью зависит от президента США Джо Байдена, передает ТАСС.

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