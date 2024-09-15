Захарова заявила, что смысла комментировать заявления Зеленского больше нет

Смысла комментировать заявления Владимира Зеленского больше нет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова украинского президента о том, что выполнение всех пунктов его так называемого плана по завершению конфликта полностью зависит от президента США Джо Байдена, передает ТАСС.
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