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Соцработникам Тверской области рассказали как обезопасить жителей от мошенников

Соцработникам Тверской области рассказали как обезопасить жителей от мошенников

Сотрудники полиции Краснохолмского отдела МВД России совместно с представителем Общественного совета при Межмуниципальном отделе Анной Еремеевой провели профилактические беседы с работниками районного Комплексного центра социального обслуживания населения.

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