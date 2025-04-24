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Дариус Гарлэнд о плане на серию с «Майами»: «Выцеливать Тайлера Хирро в защите»

«Кливленд» повел в серии 2-0 после домашних матчей. Журналисты спросили о ключевых компонентах успеха.

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