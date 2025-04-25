Украина перед выбором: дефолт в мае 2025 или срочная реструктуризация долга

«Финансовая бомба» сработает через недели: почему Киеву не удается договориться с кредиторами На фоне затяжных переговоров с международными инвесторами Украина оказалась в опасной близости от технического дефолта.
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