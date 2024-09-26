Россия должна быть способна воевать десятилетиями

Повылазило хренова туча страдальцев "Ах сколько можно? Россия не может воевать годами!", "Ах - фсёпрапала! В Кримлепридатили!" Когда представители этих страдальцев, или сами они лично сидели по Кремлям, - там, вишь, предателей не было.
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