Россия должна быть способна воевать десятилетиями

Повылазило хренова туча страдальцев "Ах сколько можно? Россия не может воевать годами!", "Ах - фсёпрапала! В Кримлепридатили!" Когда представители этих страдальцев, или сами они лично сидели по Кремлям, - там, вишь, предателей не было.