Митинг памяти бойцов дивизии Панфилова прошел в Волоколамске

Памятное мероприятие провели на мемориальном комплексе Героям-Панфиловцам у разъезда Дубосеково. Капсулы с волоколамской землей передали представителям Международного содружества ветеранов независимых государств.
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