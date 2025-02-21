«Софтлайн» рассматривает возможность новых поглощений

Поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности «Софтлайн» планирует развивать направление индустриального программного обеспечения (ПО), говорится в сообщении компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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