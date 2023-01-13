Аналитики выяснили, как изменилось финансовое поведение россиян в начале года

Аналитики выяснили, как изменилось финансовое поведение россиян в начале 2023 года. Для этого они сравнили активность пользователей с 1 по 9 января с несколькими периодами — девятью последними днями декабря и периодом с 1 по 9 января 2022 года.
Аналитики выяснили, как изменилось финансовое поведение россиян в начале 2023 года. Для этого они сравнили активность пользователей с 1 по 9 января с несколькими периодами — девятью последними днями декабря и периодом с 1 по 9 января 2022 года.
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