Поляки устали: впервые за четыре года большинство жителей Польши выступило против приёма украинцев

Поляки устали: впервые за четыре года большинство жителей Польши выступило против приёма украинцевЧетыре года назад Польша открыла свои границы для миллионов украинцев, став одним из главных убежищ для беженцев.
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