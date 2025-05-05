Депутат Гаврилов: подсчет трудового стажа поможет увеличить размер пенсии

Пенсионные начисления и выплаты можно увеличить, для этого есть как минимум пять эффективных способов — от сверки расчетов трудового стажа до покупки пенсионных баллов, считает депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
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