Пошла вода, Базарный ,откуда такая грязь?!!!из какой лужи сегодня подача?у нас было относительно нормально,что опять улучшили твари?.
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