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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зверев сравнялся с Хаасом по числу побед в туре. Они делят второе место среди немцев в Открытой эре

Александр Зверев , в третьем круге US Open обыгравший Алехандро Табило (6:2, 7:6(2), 6:2), одержал 569-ю победу на уровне ATP .

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