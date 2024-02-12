«В ком из нас грязь»: бывшая жена-вэбкамщица Славы Комиссаренко высмеяла артиста в новом треке

Слава Комиссаренко осенью прошлого года женился на девушке, которую явно плохо узнал. Уже после того, как стали появляться новости о свадьбе, журналисты вычислили, что девушка на самом деле работала вэбкамщицей.
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