Борисов призвал верить Маску в вопросе "давно ушедших с Марса цивилизаций"

Американскому предпринимателю и инженеру, главе космической компании SpaceX Илону Маску нужно верить в вопросе возможного нахождения на Марсе следов ушедших цивилизаций, заявил в беседе с ТАСС глава Роскосмоса Юрий Борисов.
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