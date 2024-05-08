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Борисов призвал верить Маску в вопросе "давно ушедших с Марса цивилизаций"

Американскому предпринимателю и инженеру, главе космической компании SpaceX Илону Маску нужно верить в вопросе возможного нахождения на Марсе следов ушедших цивилизаций, заявил в беседе с ТАСС глава Роскосмоса Юрий Борисов.

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