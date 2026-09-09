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Татар-информ

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«Медведь» вместо Алистрова: тройной обмен, который спас бюджет «Ак Барса»

«Медведь» вместо Алистрова: тройной обмен, который спас бюджет «Ак Барса»

С фигурного катания — на пятачок «Ак Барса». Егор Соколов сменил Алистрова, сэкономил клубу деньги и воссоединился с Денисенко.

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