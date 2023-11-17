Битва за кресло президента Украины началась. В ход пошли самые подлые методы

Обстановка вокруг президентского поста продолжает накаляться. Противостояние между офисом президента и армией, заявления о "несвоевременности" выборов, а теперь ещё и второе уголовное дело против Арестовича*.
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