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Битва за кресло президента Украины началась. В ход пошли самые подлые методы

Битва за кресло президента Украины началась. В ход пошли самые подлые методы

Обстановка вокруг президентского поста продолжает накаляться. Противостояние между офисом президента и армией, заявления о "несвоевременности" выборов, а теперь ещё и второе уголовное дело против Арестовича*.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Все как всегда. Залужный топит Зеленского но не сдает Артемовск Зеленский хочет убрать Залужного но денег нет.
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17 час.

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