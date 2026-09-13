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ИА Реалист

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Хегсет давил на спасённых лётчиков, пока Иран атаковал очередное судно в Ормузском проливе

Хегсет давил на спасённых лётчиков, пока Иран атаковал очередное судно в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Два события 13 сентября обнажили углубляющиеся противоречия войны США с Ираном: скандал в Пентагоне вокруг политизации спасательной миссии и новую атаку на коммерческое судоходство в Ормузском проливе.

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