Хегсет давил на спасённых лётчиков, пока Иран атаковал очередное судно в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Два события 13 сентября обнажили углубляющиеся противоречия войны США с Ираном: скандал в Пентагоне вокруг политизации спасательной миссии и новую атаку на коммерческое судоходство в Ормузском проливе.
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