Ученые пришли к единому мнению относительно терминологии, связанной с голоданием

Доктор Эрик Равуссин (Eric Ravussin), сотрудник Пеннингтонского биомедицинского исследовательского центра (Pennington Biomedical Research Center) в Батон-Руж, стал одним из 38 учёных, представляющих пять континентов, которые выступили с инициативой и представили первый международный консенсус по терминологии и ключевым определениям голодания.