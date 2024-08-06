Ученые пришли к единому мнению относительно терминологии, связанной с голоданием

Доктор Эрик Равуссин (Eric Ravussin), сотрудник Пеннингтонского биомедицинского исследовательского центра (Pennington Biomedical Research Center) в Батон-Руж, стал одним из 38 учёных, представляющих пять континентов, которые выступили с инициативой и представили первый международный консенсус по терминологии и ключевым определениям голодания.
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