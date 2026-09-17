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ДумаТВ

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JW: Зеленский готовится к капитуляции, говоря о прекращении боевых действий

JW: Зеленский готовится к капитуляции, говоря о прекращении боевых действий

Владимир Зеленский высказался о прекращении боевых действий, что Junge Welt интерпретирует как готовность сдаться и признать поражение.

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