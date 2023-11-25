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Зеленский заявил, что Украине нужно одержать три победы на Западе

Зеленский заявил, что Украине нужно одержать три победы на Западе

Украина должна одержать «победы», чтобы переубедить противников оказания ей помощи в конгрессе США и в Евросоюзе (ЕС), а также преодолеть сопротивление тех, кто выступает против начала переговоров о ее вступлении в ЕС.

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