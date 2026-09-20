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Царьград

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Банки России подключают 209 из 301 банка к Системе быстрых платежей

Банки России подключают 209 из 301 банка к Системе быстрых платежей

209 банков из 301 в России подключились к Системе быстрых платежей к концу августа. Это может снизить количество отказов и комиссий при операциях.

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