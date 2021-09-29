И все равно я верю в Россию и русский народ – мое мнение

Любопытно, однакоПолитикаИ все равно я верю в Россию и русский народ – мое мнениеавтор - АВРОРА Здравствуйте, товарищи! Есть такая байка в сети или анекдот, называйте, как хотите, но смысл такой.Вернуться к статье2512НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий ДемочкинА у меня на даче сгорела баня. Я небогатый человек, строил её 3 года. Вот из-за электропроводки она сгорела. Два соседа тут же выставили мне счет. у одних теплица поплавилась, у другого забор почернел. Чуда хваленной взаимопомощи не произошло.борис сторублевцевда так и есть !!!грызть !подставлять !!!толкать в пропасть!!!Запугивать!!! Это умеют в России ! Свои же Русские!!!АБАлександр БТакова не сказочная действительность. Они тебе счет за не дополученную электроэнергию не выставили? Жди выставят.Дмитрий ДемочкинИ что интересно, люди в возрасте,воспитанные в самом ,самом гуманном обществе.Лариса СергеевнаНе повезло значит с соседямиРОМАН МолчановГде то,как то,а на деле-хрен его зна...Светлана КрасильниковаХорошо, Аврора, начала, да плохо, т.е. отщепенцем Навальным, закончила.Татьяна ТучакСама ты отщепенец запутинская, нормальные люди, а не пригоженские боты, такими словами не пользуются.Yak VitДа у этой самой "авроры" все статьи такие. Сначала вроде стелет мягко, да потом оказывается жёстко спать! 😠 Это, кстати, и есть один из методов манипуляции сознанием: сначала вроде написать чуть-чуть правды, затем кинуть немножко лести, чуть-чуть похвалить, а потом уже ошарашить вбросом, из-за которого статеец и написан, соб-но! 🤷♂️ Подспудно "аврора" внедряет мыслишку, что и власть-де у нас не та, а ололёшенька навРальный-де вовсе не такое зло, как о нём говорят, а может даже, понимаешь, "начать нравиться"! 🤦♂️ Вот так подобные писуны и отравляют сознание людей, особенно молодых, не имеющих жизненного опыта и имеющих незрелое сознание. Вроде этой Тучак с её куриным вскукареком, на который просто не стόит обращать внимания. Думаю, поумнеет со временем. Ну а не поумнеет - значит, не судьба! 😎Татьяна БраунЯ верю в русский народ. Но не верю в то, что пишет это самое- "Аврора". КОторое из любой темы дерьмо вытянет.ИИЗРАЭЛЬХЭНДСБывший репортер телеканалов «Москва-24» и «Россия-24» Наталья Андреева опубликовала пост в Instagram, в котором сравнила русских мужчин и чеченцев, указав на превосходство последних. Журналистка опубликовала снимок, на котором она стоит с двумя бородатыми мужчинами на вершине одной из башен комплекса «Грозный-Сити». Сейчас пост Андреевой недоступен. Также ей пришлось удалить аналогичную публикацию из аккаунтов в Facebook и «ВКонтакте» после резонанса. Она написала, что русских мужчин нужно отправить в Чечню «на обучение» и «на перевоспитание». «После дня общения с любым чеченцем "наши" мужчины кажутся просто вафлями, кашей-малашей — не знаю даже, как помягче выразиться», — отметила репортер. «Здесь их ждет колоссальный родовой мужской набор — надежность и решительность, соблюдение традиций и почитание старших, послушание и порядочность, взаимовыручка», — добавилаVGVasily GolovПо словам главы Чечни,башни и восстановлению Грозного помог аллах.Но деньги откуда брал аллах?Вам Аврора не место среди чеченских мужчин.Место пацану обязана уступить в ОТ.Не место Вам,Аврора посещать ресторан.Могу подтвердить, малые нации очень дружны и взаимовыручка на первом месте.Это кабардинцы,осетины,чеченцы,ингуши и многие нации Дагестана.Такого нет у русских,татар,башкир.Валерий ПашнинЯ тоже верю в НАШ народ потому что вижу как он проголосовал за внесение поправок в американо-либеральную Конституцию в 2020 году и как он проголосовал на выборах в Госдуму в этом году. А вот Вы Аврора, судя по Вашим паршивым статьям, в НАШ народ не верите, а только мутите воду.Лариса СергеевнаДа, хорошо что очень многие против были. Только вот у ЦИК свои методики подсчетаAIAlex ImenМутит воду жулье и ворье, выводящие на законных и незаконных основаниях многие миллиарды за рубеж, туда же идёт и сырье, которого снимаются астрономические доходы ими же. А здесь их пытаются усовестить и напугать. Не получается.Vladimir OsheschkoЯ думаю. что жулью, что выводит миллиарды за границу не до комментов на этих страницах.Alex НемоПравда описывается реакция на - Наших бьют! Вот и терпят русскоговорящие пока где-то реально не крикнут - Наших бьют. В 1990 пришлось жить в Душанбе. Что там происходило частично всем известно. Но я вот принимал участие именно в реакции на такой крик. Толпа уродов накинулась на девчонку лет 19. Как и многие родившиеся во втором-третьем поколении, она внешне походила на местную, кроме цвета волос. Естественно одета была как русская. Чурекам это было как кость в горле. Девчонку мы отбили. И обратились к комполка базировавшейся рядом, в то время, воинской части с просьбой дать нам оружие. Он ответил - Мужики, не могу. Но вот пару тройку БМП на время с солдатами и боекомплектом пришлю на помощь, если надо. И ведь прислал. На всех вьездах в наш район, а это был чисто русский район между двумя мостами из центра города и кондитерской фабрикой (это вход в город со стороны Гиссара), он поставил по БМП и солдатами. Солдатиков подкармливали мы сами, а вот уроды в наш район резко перестали соваться. Так что правителям пора уже всерьез задуматься о том что с ними будет когда у народа лопнет терпение и пойдет клич - Наших бьют!Vladimir LioubimcevВерю и люблю русский нард. Правда иногда поругиваю, за излишнюю доверчивость.Виктор ГоршковГде то очень далеко,но уже раздаются раскаты грома.Yak Vitслышатся, слышатся. В твоих фантазиях! Песенок революцьённых перепел, что ли? "Баргузин" стучит в твою бόшку? 😁Василий ИвановичПод конец аффтыр насрал кучу гавнаYak Vitэто аФФтырЬша. А пόстит на канале подобный шлак некто надька андреева, работающая за 30 американских серебренников.Александр ПудовкинГром грянет, дождутсяТомара Тычковаи что тебе " несчастная" аврора не хватает? Плюшки не досталось? Всем дали, а тебя обошли? А ты пакости побольше и тебе американский посол на блюдечке принесет пенсик. Старайся гадить побольше и будет тебе счастье, только смотри, как бы из подворотни мужики не выскочили.VBvladimir bedarevВсё к лучшему идёт.Комментировать
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