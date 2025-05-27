Линия фронта сдвигается! ВС РФ перешли границу: Харьков станет российским?

По информации ряда отечественных телеграм-каналов, связанных с военной тематикой, подразделения штурмового назначения ВС РФ пересекли границу между Белгородской и Харьковской областями, установив контроль над селом Строевка, расположенным в Двуреченском районе.
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