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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Кот с огуречной маской помог жительнице Мордовии выиграть 15 млн рублей

Кот с огуречной маской помог жительнице Мордовии выиграть 15 млн рублей

Победительница выбрала билет спонтанно, ориентируясь лишь на понравившийся дизайн из серии с котами Жительница Мордовии выиграла 15 миллионов рублей в лотерею с котом в огуречной маске, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Национальной лотереи".

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