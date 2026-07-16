Кот с огуречной маской помог жительнице Мордовии выиграть 15 млн рублей

Победительница выбрала билет спонтанно, ориентируясь лишь на понравившийся дизайн из серии с котами Жительница Мордовии выиграла 15 миллионов рублей в лотерею с котом в огуречной маске, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Национальной лотереи".