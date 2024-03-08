Electronic Arts добавил в Steam Command & Conquer The Ultimate Collection коллекцию, которая включает в с...

Electronic Arts добавил в Steam Command & Conquer The Ultimate Collection коллекцию, которая включает в себя 17 игрКак сообщалось ранее в новости о добавлении классических игр, так же была добавлена коллекция Command & Conquer The Ultimate Collection, которая включает в себя 17 игр (подарком возможно не получится отправить, объединили в коллекцию): источник.