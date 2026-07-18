Кувейт: Официальные лица объявили, что несколько человек получили ранения в результате иранских ударов по неуказанному нефтяному объекту по состоянию на полдень по местному времени, что привело к значительному материальному ущербу.
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