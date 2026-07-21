ПФКИ выделил 500 млн рублей на проекты для фестиваля молодежи в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля, ФедералПресс. Президентский фонд культурных инициатив подвел итоги специального грантового конкурса, приуроченного к Международному фестивалю молодежи – 2026, который пройдет в Екатеринбурге.
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