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ПФКИ выделил 500 млн рублей на проекты для фестиваля молодежи в Екатеринбурге

ПФКИ выделил 500 млн рублей на проекты для фестиваля молодежи в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля, ФедералПресс. Президентский фонд культурных инициатив подвел итоги специального грантового конкурса, приуроченного к Международному фестивалю молодежи – 2026, который пройдет в Екатеринбурге.

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