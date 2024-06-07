Рыночная капитализация Solana в моменте достигла $80 млрд

Рыночная капитализация Solana достигала 5 июня в моменте $80 млрд. Аналитики видят в этой тенденции признаки возобновления бычьего тренда, после длительной коррекции и боковика в течение нескольких недель.
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