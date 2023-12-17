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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Калгари» вывел Маркстрема из списка травмированных. Вратарь не играл с 3 декабря из-за перелома пальца

Вратарь «Флэймс» получил травму во время тренировки. Он не играет с 3 декабря из-за перелома пальца. В нынешнем сезоне Якоб Маркстрем провел 16 матчей в НХЛ, отражая в среднем 89,6% бросков при коэффициенте надежности 2,94.

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