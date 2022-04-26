Владислав Третьяк: «Я мог бы и Кубок Стэнли выиграть, наверное. Было предложение из «Монреаля». Но Политбюро, армейское руководство не допустили бы»

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о предложениях из НХЛ, когда он играл за ЦСКА. — В НХЛ никогда не хотелось сыграть? — Наверное, я мог бы выиграть и Кубок Стэнли.

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