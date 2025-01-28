Опасный «разбор полётов» в Белом доме: кого отправят на войну с Ираном

Ключевые решения Трампа насчёт Израиля будут приняты в феврале После того, как в Газе стало действовать соглашение о прекращении огня и начался процесс обмена заложниками, в израильских, во многих ближневосточных и американских СМИ появились интригующие аналитические отчеты экспертов, пытающихся найти ответы на вопросы, порожденные вспыхнувшей в начале октября 2023 г.