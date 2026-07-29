В России предлагают включить выпускников вузов в программу соцконтракта

Окончание вуза нередко совпадает с периодом финансовой нестабильности: доход от подработки недостаточен, а полноценная занятость не всегда находится быстро Депутаты от партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе выступили с инициативой о внесении изменений в условия заключения социальных контрактов.
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