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Воронежские новости

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Путин наградил троих жителей Воронежской области

Путин наградил троих жителей Воронежской области

За многолетний добросовестный труд и профессиональные успехи поощрены инженер отдела ООО «ЭкоНиваАгро» Александр Воронин, главный инженер Воронежского управления АО «Теплохиммонтаж» Вячеслав Насонов и оператор котельной ООО «ЭкоНива Молоко Воронеж» Татьяна Фролова.

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