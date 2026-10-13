Путин наградил троих жителей Воронежской области

За многолетний добросовестный труд и профессиональные успехи поощрены инженер отдела ООО «ЭкоНиваАгро» Александр Воронин, главный инженер Воронежского управления АО «Теплохиммонтаж» Вячеслав Насонов и оператор котельной ООО «ЭкоНива Молоко Воронеж» Татьяна Фролова.
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