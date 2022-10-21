Наш потерянный мир

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Плющенко считает Роднину более легендарной, чем он и Ягудин

Плющенко считает Роднину более легендарной, чем он и Ягудин

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил согласие со словами обладательницы трех золотых олимпийских медалей Ирины Родниной, что она является более легендарной, чем он и победитель Игр-2002 Алексей Ягудин.

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