Плющенко считает Роднину более легендарной, чем он и Ягудин

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил согласие со словами обладательницы трех золотых олимпийских медалей Ирины Родниной, что она является более легендарной, чем он и победитель Игр-2002 Алексей Ягудин.