Появились кадры последствий падения обломков БПЛА ВСУ в Краснодаре

Появились кадры последствий падения обломков украинских беспилотников в Краснодаре. На видео видны следы разрушений, оставленных в результате падения обломков летательного аппарата ВСУ, пытавшегося нанести удар по гражданским объектам населенного пункта.
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