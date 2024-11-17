New York Post: зеленый чай снижает риск образования белковых бляшек в мозге

Профессор Майкл Чен из Института неврологии Калифорнийского университета рассказал изданию New York Post, что зеленый чай может снижать риск развития болезни Альцгеймера благодаря особым веществам - катехинам, в составе.
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