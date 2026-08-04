«Человек давно все осознал»: Мия Бойка жестко ответила на хейт из-за своих старых поступков и высказываний

Говоря о себе в третьем лице, певица призвала людей отстать от нее. фото: СоцсетиПевица Мия Бойка, вокруг которой не стихают обсуждения из-за многочисленных скандалов, прокомментировала критику в свой адрес и ответила хейтерам.