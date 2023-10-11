Дорога заказана: Колыма отказалась принимать подлых людей и предателей Родины

Дорога заказана: Колыма отказалась принимать подлых людей и предателей РодиныНа Колыме остро отреагировали на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, который пообещал сбежавшим из России гражданам в случае их возвращения ссылку на Дальний Восток.
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