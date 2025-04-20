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7дней.ru

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Вторая молодость: 60-летняя Алена Апина надела микро-шорты с колготками в сеточку и заговорила о свадьбе

Вторая молодость: 60-летняя Алена Апина надела микро-шорты с колготками в сеточку и заговорила о свадьбе

Звезда 90-х задалась целью повторить свой образ времен «Комбинации». Алена Апина. кадр передачиАлена Апина шокировала народ, появившись на фестивале «Удачные песни» в кожаном боди, едва прикрывающем пятую точку, колготках в сетку и кожаных ботфортах.

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