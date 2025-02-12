Fox News: в ЕС заявили об отсутствии у США конкретного плана по Украине

TASS/AP/Alex Brandon У американских властей в настоящее время нет конкретного плана по завершению конфликта на Украине, Соединенные Штаты рассматривают все предложения со стороны союзников, включая возможное ужесточение санкций против РФ, заявил телеканалу Fox News европейский чиновник на условиях анонимности.