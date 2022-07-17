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Кресси отыграл сет и брейк у Бублика и взял первый титул в карьере

Американец Максим Кресси стал чемпионом турнира в Ньюпорте. В финале он обыграл представителя Казахстана Александра Бублика – 2:6, 6:3, 7:6.

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