Кресси отыграл сет и брейк у Бублика и взял первый титул в карьере

Американец Максим Кресси стал чемпионом турнира в Ньюпорте. В финале он обыграл представителя Казахстана Александра Бублика – 2:6, 6:3, 7:6.
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