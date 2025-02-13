РБК: Цены тюльпанов приблизились к розам

Традиционный букет к 8 марта в этом году обойдется значительно дороже.В преддверии приближающихся дня всех влюблённых и 8 марта средняя стоимость тюльпанов в России почти сравнялась со стоимостью роз, сообщает РБК со ссылкой на представителей цветочных ритейлеров Flowwow и «Русский букет».