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В России создали вакцину от рака, которая сокращает опухоль на 80%

Российские учёные разработали вакцину от рака, которая сокращает опухоль на 80% и убирает метастазы. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, не исключено, что препарат сможет помочь даже пациентам с последней, 4 стадией рака.

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