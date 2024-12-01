В России создали вакцину от рака, которая сокращает опухоль на 80%

Российские учёные разработали вакцину от рака, которая сокращает опухоль на 80% и убирает метастазы. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, не исключено, что препарат сможет помочь даже пациентам с последней, 4 стадией рака.