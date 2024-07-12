Для тех, кто искал: слайды, обвесы и очередную розовую вещь

Если вы смотрите на мир сквозь очки… присмотритесь к берлинскому оптическому бренду EIGENGRAU. В основу его философии легли теория вибрации и основы нейрофизиологии — проще говоря, влияние цветов на настроение и восприятие мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии